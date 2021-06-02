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НОВОСТИ

Президент Чехии может попасть под импичмент

19:55 02.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет по безопасности Сената (верхней палаты) парламента Чехии выступил в среду с предложением инициировать процедуру импичмента президента республики Милоша Земана. Об этом сообщил журналистам его председатель Павел Фишер.

"Милош Земан, как считает комитет [по безопасности Сената], не способен выполнять обязанности главы государства, - отметил он. - Об этом предложении - освободить Земана от поста президента - на будущей неделе состоится голосование в Сенате".

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