Президент Чехии может попасть под импичмент

19:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет по безопасности Сената (верхней палаты) парламента Чехии выступил в среду с предложением инициировать процедуру импичмента президента республики Милоша Земана. Об этом сообщил журналистам его председатель Павел Фишер.

"Милош Земан, как считает комитет [по безопасности Сената], не способен выполнять обязанности главы государства, - отметил он. - Об этом предложении - освободить Земана от поста президента - на будущей неделе состоится голосование в Сенате".