Президент Чехии может попасть под импичмент
19:55 02.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комитет по безопасности Сената (верхней палаты) парламента Чехии выступил в среду с предложением инициировать процедуру импичмента президента республики Милоша Земана. Об этом сообщил журналистам его председатель Павел Фишер.
"Милош Земан, как считает комитет [по безопасности Сената], не способен выполнять обязанности главы государства, - отметил он. - Об этом предложении - освободить Земана от поста президента - на будущей неделе состоится голосование в Сенате".
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