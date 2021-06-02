Эксперты из Германии подсчитали американские ядерные авиабомбы в Европе и Турции

20:10 Источник: Интерфакс

Пентагон продолжает располагать на базах в Европе и Турции арсеналом из 100 ядерных авиабомб, сообщил Институт исследования проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете (ISFH).

Ядерные авиабомбы B61-3 с изменяемой мощностью 0,3, 1,5, 60 или 170 килотонн и B61-4 с изменяемой мощностью 0,3, 1,5, 10 или 45 килотонн размещены в подземных складах на авиабазах в Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии и Турции.

В частности, в подземных складах на авиабазе в Бюхеле в Рейнланд-Пфальце в Германии размещено 20 авиабомб.

На авиабазах Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды), Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция) также под присмотром американских военных хранится по 20 ядерных авиабомб.