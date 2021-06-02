Россия и Германия уладили вопрос с разрешением на полеты
21:53 02.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Авиакомпания "Аэрофлот" получила разрешения германских авиавластей на выполнение полетов между Россией и Германией. Речь идет о разрешениях на 28 рейсов в неделю. Об этом ТАСС в кулуарах ПМЭФ сообщил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов. Более того, как сообщили ТАСС в пресс-службе S7, второй крупнейший в РФ перевозчик также получил все необходимые разрешения.
"Все нормально, все разрешили", - сказал ТАСС Полубояринов. Он уточнил, что речь идет о разрешении примерно на 28 рейсов в неделю на полеты в летнем расписании.
"S7 Airlines получила разрешение от немецких властей на выполнение рейсов, перелеты в Германию будут выполняться в плановом порядке", - сообщили ТАСС в S7.
При этом ранее Lufthansa сообщила, что получила все необходимые разрешения на полеты со стороны российских авиавластей. При этом источник ТАСС в российских авиакругах подтвердил эту информацию.
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