Курц считает, что "Северный поток - 2" отвечает экономическим интересам Вены
08:10 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Я очень рад, что США больше не угрожают санкциями компаниям, участвующим в проекте "Северный поток - 2". Мы, как и Германия, продолжаем поддерживать "Северный поток - 2", потому что это отвечает нашим экономическим интересам", - сказал Курц в ответ на вопрос, продолжает ли Австрия поддерживать "Северный поток - 2" на фоне угроз экстерриториальных санкций США участникам этого проекта.
Курц подчеркнул, что "Северный поток - 2" служит диверсификации маршрутов европейского энергоснабжения, то есть способствует "обеспечению энергетической безопасности Европы".
Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня. Ранее канцлер Австрии подтвердил свое участие в пленарном заседании ПМЭФ в качестве одного из главных гостей.
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