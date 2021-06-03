Для арт-кластера "Таврида" в Крыму разработали проект университетского кампуса

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проектирование кампуса для Университета креативных индустрий, который планируется построить на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму, завершено, проект проходит экспертизу, сообщил ТАСС руководитель арт-кластера Сергей Першин.



"Для Университета креативных индустрий, который будет расположен в районе мыса Меганом - неподалеку от нашей уже действующей площадки, планируется построить отдельный кампус. К настоящему времени разработан проект, документация направлена для оценки в Главгосэкспертизу", - сказал Першин.



По данным "Тавриды", экспертиза проекта должна, как ожидается, завершиться до конца года. В составе кампуса предполагаются жилая часть, пространства для образовательной деятельности, творческие мастерские, ряд многофункциональных площадок. Университет должен начать работу в 2023 году, на первом этапе (всего предполагается три очереди проекта) в нем будут обучаться до 300 слушателей, также будут организованы постоянно действующие курсы для детей из соседнего города - Судака.



Руководитель арт-кластера отметил, что параллельно прорабатывается и образовательная программа. Для ее апробации будет реализован проект школы "Меганомика": отдельные модули в течение текущего сезона будут проводиться на площадке "Тавриды", где также проходит форум молодых деятелей культуры и искусства.



"Шесть модулей проведем в этом году, работа первого завершилась буквально вчера. В следующем модуле мы ждем руководителей крупных некоммерческих организаций: учим их креативной компетенции, прокачиваем ее", - уточнил собеседник агентства.



По его словам, программа ориентирована на представителей различных отраслей. В этом году, как ожидается, слушателями модулей станут специалисты в области государственного и корпоративного управления, средств массовой информации, некоммерческих организаций, образовательных учреждений. Главной целью обучения станет развитие креативной компетенции у участников, а также понимание того, как конкретная отрасль может развиваться в русле креативной экономики.



