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Подавляющее большинство россиян выступает за введение прогрессивной шкалы налогообложения - опрос

09:00 03.06.2021 Источник: РБК

Большая часть россиян согласны платить высокие налоги, если бедные люди при этом будут получать от государства больше поддержки, следует из данных опроса ВЦИОМ (есть у РБК).

Этот вариант выбрали 54% опрошенных центром. В нем уточняется, что большая поддержка бедных означает большее количество бесплатных услуг, в том числе в сфере образования, здравоохранения, безопасности. Чаще всего такой вариант выбирали люди старшей возрастной группы (60 лет и старше). Еще 28% считают, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы каждый человек смог распоряжаться своими деньгами наилучшим для него образом.

Подавляющее большинство россиян (83%) выступает за прогрессивную шкалу налогообложения, при которой чем богаче человек, тем больший процент налога он должен платить. Еще 13% выступили за одинаковую налоговую ставку вне зависимости от дохода.

Опрос ВЦИОМ прошел 2 марта, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился с помощью телефонного интервью.

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