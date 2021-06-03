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Осенью в ФРГ может начаться четвертая волна коронавируса - депутат Бундестага

09:10 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Бундестага, член фракции Социал-демократической партии Германии Карл Лаутербах не исключил возможность возникновения четвертой волны пандемии коронавируса осенью. Такое мнение политик выразил в опубликованном в четверг интервью германскому редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland ("Редакционснетцверк Дойчланд").

"Возможно, осенью у нас по-прежнему будут трудности", - отметил Лаутербах. При этом он уточнил, что может появиться ранее неизвестная мутация коронавируса. "Мы должны подготовиться к ревакцинации осенью", - подчеркнул политик, добавив, что, помимо повторной прививки, может потребоваться иммунизация населения модифицированным препаратом, который будет эффективен против вероятного нового штамма. "Крайне важно подготовиться к этому", - заключил Лаутербах.

Ранее о риске четвертой волны пандемии предупреждал и министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. Он связывал это с опытом прошлого года, когда в сентябре и октябре эпидемиологическая ситуация в стране резко ухудшилась после значительного снижения показателей заболеваемости в летний период.

По данным Института имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), число новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии за прошедшие сутки увеличилось на 4 640. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 3 692 468 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 166 пациентов. Общее число летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 88 940.

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