По привлекательности для европейских инвесторов РФ заняла 11 место

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия заняла 11 место среди наиболее привлекательных для прямых иностранных инвестиций стран Европы, однако из-за последствий пандемии количество инвестпроектов сократилось до уровня 2014 года. Об этом говорится в исследовании компании EY, которое будет представлено 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме.



"В 2020 году зарубежные инвесторы вложили средства в 141 проект на территории Российской Федерации. По сравнению с 2019 годом количество ПИИ (прямых иностранных инвестиций) в России сократилось на 26%", - говорится в исследовании.



По оценке эспертов EY, этот показатель сравним с динамикой других европейских стран: средний процент падения количества ПИИ по странам Европы составил 21%.



"Количество проектов ПИИ в России за 2020 год близко к показателям 2014 года. Международные инвесторы реализовали в прошлом году меньше проектов, чем могли бы в более благоприятных условиях. Такие результаты для России в 2020 году также связаны с высокой базой прошлых лет. На фоне мирового экономического спада пандемия оказала влияние, сопоставимое по силе с санкционным шоком 2014 года", - сказал управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев, комментируя результаты исследования.



При этом, по его словам, в России 99% проектов, которые анонсировались в 2019 году, не были заморожены и продолжили развитие в 2020 году, тогда как в Европе количество отложенных проектов составило почти 30%.



