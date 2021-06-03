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По поводу своего первого саммита G7 премьер Японии посоветовался с Синдзо Абэ

10:00 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в четверг провел встречу с бывшим главой японского правительства Синдзо Абэ и посоветовался с ним по поводу своего первого саммита "семерки", который должен пройти на следующей неделе. Об этом сам премьер рассказал японским журналистам.

"Поскольку на следующей неделе у меня первый саммит G7, я провел обмен мнениями [с Синдзо Абэ]. Это было крайне полезно", - приводит его слова агентство Киодо.

Великобритания намерена провести саммит G7 в традиционном формате с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Помимо лидеров стран Группы семи, в нем примут участие глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашенные в этом году руководители Австралии, Южной Кореи и ЮАР, а также новый генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеале.

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