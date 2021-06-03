Глава институтов при Минздраве США не нашел доказательств лабораторного происхождения COVID-19
10:20 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как напомнил специалист, ранее были озвучены версии создания коронавируса при разработке биологического оружия. "Это не совпадает с тем, что мы знаем о данном вирусном геноме", - подчеркнул Коллинз. По его словам, озвучивались и предположения, что коронавирус "из-за ошибки" стал распространяться из китайской лаборатории, где его изучали. "Я никогда не исключал этого, хотя нет доказательств этого", - сказал глава Национальных институтов здравоохранения США.
"Когда мы говорим о том, что произошло, давайте попытаемся разъяснить разницу между различными утверждениями и возможностями. Некоторые из них довольно невероятны, некоторые все же правдоподобны", - добавил Коллинз. "Экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств", - сказал он о версии утечки вируса из лаборатории.
Президент Джо Байден в конце мая заявил, что разведывательное сообщество США не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, каким образом началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или возможного инцидента в китайской лаборатории. Американский лидер поручил спецслужбам вновь удвоить усилия с целью изучения всех имеющихся данных и подготовить новый отчет для него через 90 дней.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что подобное поручение американского президента указывает на то, что США не заботятся о фактах и истине, не заинтересованы в проведении серьезного, основанного на научном подходе исследования источников происхождения коронавируса и используют эпидемию как инструмент политических манипуляций и перекладывания вины.
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