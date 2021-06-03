В начале июля достроят последний 26-километровый участок ЦКАД - Хуснуллин
10:10 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы в этом году практически полностью заканчиваем Центральную кольцевую дорогу. Мы в прошлом году закончили 310 км строительства и 26 км закончим ... в начале июля", - сказал он.
В конце апреля Хуснуллин сообщал, что готовность участка оценивается в 83%.
Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу ("Малой бетонке"). Проект разделен на пять участков. Как ранее отмечали в "Автодоре", запуск движения по всему контуру ЦКАД намечен на третий квартал 2021 года.
НОВОСТИ
- 10:20 03.06.2021
- Доказательств утечки COVID-19 из лаборатории нет - США
- 10:20 03.06.2021
- Глава институтов при Минздраве США не нашел доказательств лабораторного происхождения COVID-19
- 10:05 03.06.2021
- Издание VTimes объявило о закрытии из-за признания "иностранным агентом"
- 10:00 03.06.2021
- По поводу своего первого саммита G7 премьер Японии посоветовался с Синдзо Абэ
- 09:20 03.06.2021
- По привлекательности для европейских инвесторов РФ заняла 11 место
- 09:10 03.06.2021
- Осенью в ФРГ может начаться четвертая волна коронавируса - депутат Бундестага
- 09:00 03.06.2021
- Подавляющее большинство россиян выступает за введение прогрессивной шкалы налогообложения - опрос
- 08:30 03.06.2021
- Из-за отмены ЕНВД в РФ сильнее всего пострадали розничная торговля и общепит - Катырин
- 08:20 03.06.2021
- Для арт-кластера "Таврида" в Крыму разработали проект университетского кампуса
- 08:10 03.06.2021
- Курц считает, что "Северный поток - 2" отвечает экономическим интересам Вены
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать