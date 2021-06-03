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В начале июля достроят последний 26-километровый участок ЦКАД - Хуснуллин

10:10 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство последнего участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в 26 км будет завершено в начале июля. Об этом сообщил в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Мы в этом году практически полностью заканчиваем Центральную кольцевую дорогу. Мы в прошлом году закончили 310 км строительства и 26 км закончим ... в начале июля", - сказал он.

В конце апреля Хуснуллин сообщал, что готовность участка оценивается в 83%.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу ("Малой бетонке"). Проект разделен на пять участков. Как ранее отмечали в "Автодоре", запуск движения по всему контуру ЦКАД намечен на третий квартал 2021 года.

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