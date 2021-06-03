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Издание VTimes объявило о закрытии из-за признания "иностранным агентом"

10:05 03.06.2021 Источник: Русская служба Би-би-си

Издание VTimes, созданное бывшими сотрудниками "Ведомостей" после смены собственника газеты, объявило о закрытии. В середине мая российские власти признали издание "иностранным агентом".

Причиной закрытия стало признание "иностранным агентом", говорится в заявлении редакции.

"Ярлык "иноагента", навешенный на администратора сайта vtimes.io, разрушил бизнес-модель VTimes - а мы создавали это издание именно как бизнес. Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с "иноагентом", - и мы не можем их за это осуждать", - сказано в сообщении.

"Поэтому мы приняли решение прекратить издание VTimes - 12 июня, в День независимости России", - заявила редакция.  Русская служба Би-би-си

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