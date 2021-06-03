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НОВОСТИ

Доказательств утечки COVID-19 из лаборатории нет - США

10:20 03.06.2021 Источник: Газета.Ru

Глава Национальных институтов здравоохранения США (при Министерстве здравоохранения и социальных служб) Фрэнсис Коллинз заявил об отсутствии доказательств, что коронавирус начал распространяться по миру после утечки из китайской лаборатории, передает Fox News.

Специалист в эфире телеканала указал на ранее приведенные версии создания COVID-19 в лаборатории при разработке биологического оружия. Он считает, что это не соответствует известной информации о данном вирусном геноме. Говоря о версии, что вирус распространился из китайской лаборатории «по ошибке», Коллинз заявил, что «никогда не исключал этого, хотя не было доказательств этого».

Он также отметил, что «экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств». Глава Национальных институтов здравоохранения США назвал гипотезу с утечкой вируса из лаборатории экстраординарной. Он указал, что поэтому для ее подтверждения необходимы такие же доказательства.  Газета.Ru

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