Возбуждены еще два уголовных дела в связи с махинациями на космодроме Восточный - СМИ
10:32 03.06.2021 Источник: Коммерсант.ru
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