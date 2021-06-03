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Возбуждены еще два уголовных дела в связи с махинациями на космодроме Восточный - СМИ

10:32 03.06.2021 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно “Ъ”, следственное управление СКР по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела в связи с махинациями на космодроме Восточный. В одном случае благодаря должностным лицам АО «Центр эксплуатации наземных космических объектов» (ЦЭНКИ) подрядчик получил за невыполненные работы на комплексе по производству и хранению компонентов ракетного топлива 600 млн руб., а другой похитил еще 60 млн, представив фиктивные документы. При этом в отличие от предыдущих случаев все предполагаемые участники аферы остаются на свободе и своих должностях.

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