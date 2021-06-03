Один человек погиб при взрыве на золотодобывающей шахте в Бурятии - источник

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб при взрыве в штольне на золотодобывающей шахте в Бурятии, еще семь эвакуированы. Об этом ТАСС сообщили в четверг в экстренных службах.

"На руднике "Владимирский в штольне номер 1 в Окинском районе произошел самопроизвольный взрыв взрывчатых веществ. В результате взрыва погиб один человек", - сказал собеседник агентства. Всего, по его словам, в этот момент в штольне находились восемь человек, семь из них эвакуированы. "Они вышли самостоятельно", - уточнили в экстренных службах.

Тело погибшего уже извлекли из шахты. Он опознан. "По предварительным данным, причиной взрыва могли стать нарушения техники безопасности", - добавил собеседник агентства.

Сейчас на месте ЧП работают горноспасатели.