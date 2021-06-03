Административное регулирование цен может негативно повлиять на инфляционные ожидания - ЦБ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Административное регулирование цен может негативно сказаться на инфляционных ожиданиях населения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Административное регулирование цен в рыночной экономике - это вариант экстренного реагирования, так как если это применять постоянно и часто, по широкому кругу, то исчезают ключевые индикаторы, которые определяют действия рынка. Эффект на инфляционные ожидания непонятен, неоднозначен. Люди, понимая, что цены отрегулированы, могут еще больше ожидать, что после сворачивания таких мер, цены вырастут. Поэтому не факт, что это позитивно влияет на инфляционные ожидания", - сказала она.