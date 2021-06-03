0
0
98
НОВОСТИ

Спрос на нефть может не восстановиться до уровня 2019 г. - Силуанов

11:20 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спрос на нефть уровня 2019 года может не восстановиться, так как в мировой экономике наблюдается резкий тренд на "озеленение", заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на сессии ПМЭФ.

"Безусловно, мы понимаем, что тот мировой спрос, который был в 2019 году на нефть, может не восстановиться, очень резко пошел тренд на "озеленение" экономики. Это хорошо, это правильно, поэтому нам нужно готовиться. Мы уже первые шаги приняли с точки зрения налогового маневра - больше налогов на сырьевые отрасли, меньше налогов на новые отрасли. Это абсолютно справедливо. Этот тренд нужно развивать и дальше", - отметил министр финансов.

"Конечно, нам нужно сделать так, чтобы наши сырьевые крупные предприятия тоже это понимали, чтобы они тоже были готовы к тому, что когда-то придется полностью перестроить свои планы по добыче на планы по производству. Здесь вопрос в том, чтобы та добыча, которая сегодня направляется на нефтепродукты, чтобы она перерабатывалась здесь в новые материалы. Вот на что нужно делать упор нашим компаниям, а не просто "добыл - продал", - добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 03.06.2021
Россия может сохранить статус великой энергодержавы благодаря экспорту водорода - Чубайс
0
0
11:32 03.06.2021
В России выявили 8 933 случая заражения коронавирусом за сутки
0
69
11:05 03.06.2021
Административное регулирование цен может негативно повлиять на инфляционные ожидания - ЦБ
0
122
11:00 03.06.2021
Один человек погиб при взрыве на золотодобывающей шахте в Бурятии - источник
0
122
10:32 03.06.2021
Возбуждены еще два уголовных дела в связи с махинациями на космодроме Восточный - СМИ
0
177
10:20 03.06.2021
Доказательств утечки COVID-19 из лаборатории нет - США
0
179
10:10 03.06.2021
В начале июля достроят последний 26-километровый участок ЦКАД - Хуснуллин
0
218
10:05 03.06.2021
Издание VTimes объявило о закрытии из-за признания "иностранным агентом"
0
162
10:00 03.06.2021
По поводу своего первого саммита G7 премьер Японии посоветовался с Синдзо Абэ
0
187
09:20 03.06.2021
По привлекательности для европейских инвесторов РФ заняла 11 место
0
265

Возврат к списку