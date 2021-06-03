Спрос на нефть может не восстановиться до уровня 2019 г. - Силуанов
11:20 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спрос на нефть уровня 2019 года может не восстановиться, так как в мировой экономике наблюдается резкий тренд на "озеленение", заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на сессии ПМЭФ.
"Безусловно, мы понимаем, что тот мировой спрос, который был в 2019 году на нефть, может не восстановиться, очень резко пошел тренд на "озеленение" экономики. Это хорошо, это правильно, поэтому нам нужно готовиться. Мы уже первые шаги приняли с точки зрения налогового маневра - больше налогов на сырьевые отрасли, меньше налогов на новые отрасли. Это абсолютно справедливо. Этот тренд нужно развивать и дальше", - отметил министр финансов.
"Конечно, нам нужно сделать так, чтобы наши сырьевые крупные предприятия тоже это понимали, чтобы они тоже были готовы к тому, что когда-то придется полностью перестроить свои планы по добыче на планы по производству. Здесь вопрос в том, чтобы та добыча, которая сегодня направляется на нефтепродукты, чтобы она перерабатывалась здесь в новые материалы. Вот на что нужно делать упор нашим компаниям, а не просто "добыл - продал", - добавил он.
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