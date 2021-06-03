Россия может сохранить статус великой энергодержавы благодаря экспорту водорода - Чубайс

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в будущем может сохранить статус великой энергетической державы с помощью экспорта водорода. Об этом заявил в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

"То что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас делает Россия по углеводороду. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода", - сказал Чубайс.