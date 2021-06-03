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В России выявили 8 933 случая заражения коронавирусом за сутки

11:32 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 933, до 5 099 182. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 383, до 4 711 982. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 92,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 393 против 394 днем ранее, до 122 660. Условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,41%, следует из данных штаба.

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