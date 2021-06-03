Минпросвещения планирует вернуть ЕГЭ для всех выпускников - Кравцов

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпросвещения при благоприятной эпидситуации планирует вернуться к модели, при которой ЕГЭ будут сдавать не только поступающие в вузы, заявил в четверг ТАСС глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ЕГЭ в этом году сдают только те выпускники, которые намерены поступать. "Планов, что эта модель будет работать в будущем как штатная, пока нет. И еще раз говорю, что все будет зависеть от эпидемической ситуации [в 2022 г.]", - сказал Кравцов.