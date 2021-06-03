Самое дорогое в мире парковочное место продано в Гонконге за $1,3 млн - СМИ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый рекорд установлен на рынке коммерческой недвижимости Гонконга, который считается самым дорогим в мире. Как сообщила в четверг газета "Стэндард", парковочное место для одного автомобиля было продано за беспрецедентную цену - 10,2 млн гонконгских долларов (1,3 млн долларов США).

Речь идет о месте на парковке при новом элитном жилом комплексе на возвышенности Пик Виктория. Это самый престижный район на острове, где традиционно предпочитают селиться миллиардеры.

Имя покупателя не разглашается. Однако, по данным издания, в данном комплексе приобрела сразу четыре квартиры бывшая четвертая жена умершего год назад магната игорного бизнеса Макао Стэнли Хо - Анжела Лян. Как утверждается, она потратила на это 1,3 млрд гонконгских долларов ($167,5 млн).

Также сообщается, что в данном комплексе застройщиком было продано по отдельности уже несколько парковочных мест по цене от 9,3 млн гонконгских долларов ($1,2 млн).

Астрономические цены на жилье, офисные, торговые и парковочные помещения в Гонконге риелторы объясняют нехваткой свободной земли и холмистым ландшафтом местности. Многие строительные проекты в таких условиях приходится реализовывать на "отвоеванных у моря" насыпных участках, что влечет огромные дополнительные затраты.