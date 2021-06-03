Анастасия Звягина: Премия Андрея Воробьева «Медиана» – проявление уважения к журналистам и блогерам

12:30

Фото Константина Семенца

Премия губернатора Московской области «Медиана» – уважение к журналистам и блогерам, которые объективно и интересно рассказывают о Подмосковье, рассказала министр правительства Московской области по информполитике интервью телеканалу «360» на ПМЭФ-2021. По ее словам, отмечать лучших авторов теперь будут ежегодно.

«Профессия журналиста очень непроста. На идею премии подтолкнула и пандемия – корреспонденты, фотографы самоотверженно работали в «красных зонах». И мы решили, что эти люди заслуживают награды. Идею поддержал губернатор Андрей Воробьёв, – рассказала Анастасия Звягина. – В этом году было подано 500 работ. Победителей определил экспертный совет, в который вошли мэтры российской журналистики».

Министр сообщила, что заявки на 2-ю премию начнут принимать с 1 ноября: «Главное условие – материал должен быть про Московскую область. Надеемся, что в ней захотят поучаствовать и иностранные коллеги. Это будет способствовать и туристической, и экономической привлекательности региона».

Также в интервью речь шла о системе «Инцидент». Она мониторит сообщения в соцсетях, чтобы помогать оперативно решать проблемы жителей.

«Мы горды, что были первыми и теперь наша система внедрена в Центры управления регионами по всей стране. Отличие от системы «Добродел» – не надо специально заходить на сайт, регистрироваться, чтобы оставить жалобу. Система сама приходит к вам. Она автоматически «вылавливает» сообщения жителей в соцсетях и отправляет их на отработку в министерства и ведомства, – сказала Анастасия Звягина. – Если в 2017 году мы дали ответы на 15 тыс. обращений, то в 2020-м – около 300 тыс. Это говорит о том, что люди доверяют. «Инцидент» – это оперативность. За 4 года мы сократили время ответа до 3 часов – больше чем в 3 раза».

Анастасия Звягина рассказала, что в ногу со временем идут также и областные, и муниципальные СМИ: «В каждом муниципалитете есть свое издание, но это уже не просто газета, а мультимедийная редакция – информагентство. Помимо печатной версии у нее – сайт, аккаунты в соцсетях, – сказала министр. – Почти при каждом информагентстве есть Школа юного журналиста, молодые ребята учатся, публикуются, и еще работают в ТикТок – популяризируют местный контент, достопримечательности. Это очень важно».