Власти РФ вскоре огласят решение по возможности прививать от ковида иностранцев - Попова
13:00 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти в ближайшее время объявят решение относительно возможности иностранцам прививаться от коронавируса в России. Об этом сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Безусловно, эта тема острая, она понятная и известная. В правительстве этот вопрос есть, и он в поле зрения [вице- премьера] Татьяны Алексеевны [Голиковой] лично, она этим занимается. Я думаю, что в течение ближайшего времени мы решение по этому поводу объявим. Оно сейчас формулируется и готовится", - сказала она на сессии "Надолго или навсегда? Жизнь и развитие в условиях новой реальности".
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