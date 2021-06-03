Власти РФ вскоре огласят решение по возможности прививать от ковида иностранцев - Попова

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти в ближайшее время объявят решение относительно возможности иностранцам прививаться от коронавируса в России. Об этом сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Безусловно, эта тема острая, она понятная и известная. В правительстве этот вопрос есть, и он в поле зрения [вице- премьера] Татьяны Алексеевны [Голиковой] лично, она этим занимается. Я думаю, что в течение ближайшего времени мы решение по этому поводу объявим. Оно сейчас формулируется и готовится", - сказала она на сессии "Надолго или навсегда? Жизнь и развитие в условиях новой реальности".