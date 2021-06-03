Дании перенесет процесс предоставления убежища в королевстве за пределы ЕС

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Дании одобрил в четверг закон, разрешающий рассматривать вопросы о предоставлении убежища за пределами королевства. Об этом сообщает агентство Ритсаус бюро.

Закон сделает юридически возможным создание датских центров приема беженцев в странах за пределами ЕС, процесс соискания убежища в Дании, как планируется, будет проходить именно там. Это означает, что практически все мигранты окажутся за пределами как Дании, так и ЕС на все время рассмотрения своего дела.

Власти ранее провели переговоры о создании центров с несколькими возможными принимающими странами в Африке (Тунисом, Эфиопией, Египтом и Руандой). Правда, до сих пор конкретных соглашений с одной из них нет.

ООН и ЕС считают, что нововведение подорвет международное сотрудничество. Законопроект также был критически воспринят рядом правозащитных и благотворительных организаций, таких как Amnesty International ("Международная амнистия"), Красный Крест и "Спасение детей".

Главный аргумент правительства социал-демократов в Дании в пользу принятия закона заключался в том, что беженцам больше будет не нужна помощь торговцев людьми, чтобы попасть в Европу или совершать опасные для жизни морские путешествия по Средиземному морю.