Обнуление доли доллара в ФНБ вызвано угрозой санкций со стороны США - Белоусов

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение обнулить долю доллара в ФНБ было вызвано угрозой санций со стороны американского руководства, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Это вполне осмысленное решение. Это связано в том числе и с угрозой санкций, которую мы получили и восприняли от американского руководства", - сказал он.