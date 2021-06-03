За время пандемии уровень качества образования в стране сильно упал – ректор РЭШ
15:12 03.06.2021 Источник: Эхо Москвы
За время пандемии уровень качества образования в России сильно упал. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов.
«Качество обучения (за время пандемии), безусловно, упало. Это все понимают. Даже в лучших местах, в которых все подстроились под новую систему — и в школах, и в вузах, объем материала, который можно пройти в онлайн, он снизился», — сказал он.
По словам Р.Ениколопова, в данной ситуации — это не просто «проблема формата», а невозможность принудительно и поспешно перестроиться одновременно всем учебным заведениям на систему онлайн образования.
«Мы видим по многим частным фирмам, которые работают в онлайн образовании, что это не проблема просто формата. Если это правильно развивать, то это может очень эффективное, индивидуально подстраиваемое под школьников система онлайн образования. Но принудительный и такой поспешный перевод в онлайн всех школ, он, кончено, не позволил сразу оптимально подстроиться, поэтому издержки есть. И, конечно, качество образования снизилось», — отметил он.
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