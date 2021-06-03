0
0
151
НОВОСТИ

За время пандемии уровень качества образования в стране сильно упал – ректор РЭШ

15:12 03.06.2021 Источник: Эхо Москвы

За время пандемии уровень качества образования в России сильно упал. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов.

«Качество обучения (за время пандемии), безусловно, упало. Это все понимают. Даже в лучших местах, в которых все подстроились под новую систему — и в школах, и в вузах, объем материала, который можно пройти в онлайн, он снизился», — сказал он.

По словам Р.Ениколопова, в данной ситуации — это не просто «проблема формата», а невозможность принудительно и поспешно перестроиться одновременно всем учебным заведениям на систему онлайн образования.

«Мы видим по многим частным фирмам, которые работают в онлайн образовании, что это не проблема просто формата. Если это правильно развивать, то это может очень эффективное, индивидуально подстраиваемое под школьников система онлайн образования. Но принудительный и такой поспешный перевод в онлайн всех школ, он, кончено, не позволил сразу оптимально подстроиться, поэтому издержки есть. И, конечно, качество образования снизилось», — отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 03.06.2021
Правительство не рассматривает повышение НДФЛ - Силуанов
0
9
16:22 03.06.2021
Петр Толстой призвал отменить ЕГЭ и вернуться к традиционной системе образования
0
35
16:12 03.06.2021
Фильм Серебренникова "Петровы в гриппе" вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля
0
63
16:00 03.06.2021
Басманный суд продлил до 12 месяцев срок ареста Фургала
0
84
15:35 03.06.2021
Делегация Бахрейна прибыла в Россию для участия в ПМЭФ
0
104
15:32 03.06.2021
Власти округа Кинг первыми в США запретили использование технологии распознавания лиц - ТВ
0
131
15:00 03.06.2021
Обнуление доли доллара в ФНБ вызвано угрозой санкций со стороны США - Белоусов
0
199
14:32 03.06.2021
Песков назвал слова Зюганова о манипуляциях на выборах оскорбительными
0
234
14:12 03.06.2021
Вводить третий обязательный предмет для сдачи на ЕГЭ пока не планируется - Кравцов
0
186
14:00 03.06.2021
Необходимо запретить СМИ публиковать информацию о маньяках и стрельбе в школах - Милонов
0
226

Возврат к списку