Власти округа Кинг первыми в США запретили использование технологии распознавания лиц - ТВ
15:32 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти округа Кинг в штате Вашингтон первыми в США объявили о запрете использования на своей территории программы распознавания лиц государственными ведомствами. Об этом сообщила в среду телекомпания Эй-би-си со ссылкой на представителей администрации округа.
"Применение технологии распознавания лиц государственными учреждениями представляет собой явную угрозу для наших жителей, в том числе возможные ошибки при идентификации, предвзятость и подрыв наших гражданских свобод, - приводит телекомпания слова члена Совета округа Джинн Кол-Уэллс, выступившей инициатором запрета, который поддержали при голосовании все ее коллеги. - Неправомерное использование этой технологии может привести к разрушительным последствиям".
Как отмечает Эй-би-си, "примечательно, что такие ограничения введены в округе, в который входит город Сиэтл и где проживают около 2,3 млн человек, поскольку там находятся штаб-квартиры двух ведущих разработчиков данной технологии - Amazon и Microsoft".
Эй-би-си подчеркивает, что применение программ распознавания лиц, особенно правоохранительными органами, годами вызывало ожесточенные споры в обществе, чему способствовали публикации данных многочисленных исследований, продемонстрировавших расовую предвзятость и ложные отрицательные результаты. Так, летом прошлого года в штате Мичиган был ошибочно арестован афроамериканец после того, как программа распознавания лиц идентифицировала его как подозреваемого в магазинной краже.
Телеканал также ссылается на исследование, проведенное в 2019 году Национальным институтом стандартов и технологий Министерства торговли США, которое показало, что большинство представленных на рынке программ распознавания лиц демонстрируют более высокий уровень ложных совпадений для афроамериканцев и выходцев из Азии по сравнению с белыми американцами.
"Настало время и для федерального правительства ввести такой же запрет на территории всей страны с тем, чтобы гражданские права и свободы не нарушались в результате использования зачастую неточной технологии, которая допускает ошибки при идентификации афроамериканцев, что повышает риск столкновения с правоохранительными органами в неблагополучных районах", - приводит Эй-би-си заявление представителя Американского союза защиты гражданских свобод Дженнифер Ли.
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