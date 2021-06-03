Делегация Бахрейна прибыла в Россию для участия в ПМЭФ
15:35 03.06.2021 Источник: НГ-Online
|Фото предоставлено посольством Бахрейна в России
Обе стороны рассмотрят пути и механизмы, доступные для расширения сотрудничества между крупными компаниями как в Москве, так и в Манаме, особенно после периода экономический застой и стагнация, которые преобладали из-за вспышки коронавирусной инфекции, - сообщает пресс-служба посольства Бахрейна в России.
НОВОСТИ
- 16:32 03.06.2021
- Правительство не рассматривает повышение НДФЛ - Силуанов
- 16:22 03.06.2021
- Петр Толстой призвал отменить ЕГЭ и вернуться к традиционной системе образования
- 16:12 03.06.2021
- Фильм Серебренникова "Петровы в гриппе" вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля
- 16:00 03.06.2021
- Басманный суд продлил до 12 месяцев срок ареста Фургала
- 15:32 03.06.2021
- Власти округа Кинг первыми в США запретили использование технологии распознавания лиц - ТВ
- 15:12 03.06.2021
- За время пандемии уровень качества образования в стране сильно упал – ректор РЭШ
- 15:00 03.06.2021
- Обнуление доли доллара в ФНБ вызвано угрозой санкций со стороны США - Белоусов
- 14:32 03.06.2021
- Песков назвал слова Зюганова о манипуляциях на выборах оскорбительными
- 14:12 03.06.2021
- Вводить третий обязательный предмет для сдачи на ЕГЭ пока не планируется - Кравцов
- 14:00 03.06.2021
- Необходимо запретить СМИ публиковать информацию о маньяках и стрельбе в школах - Милонов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать