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Делегация Бахрейна прибыла в Россию для участия в ПМЭФ

15:35 03.06.2021 Источник: НГ-Online

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Фото предоставлено посольством Бахрейна в России
В Россию прибыла большая делегация из Королевства Бахрейн во главе с министром иностранных дел Бахрейна доктором Абдул Латифом бин Рашидом Аль Заяни. Делегация примет участие в мероприятиях 21-го Петербургского международного экономического форума, где министр иностранных дел Бахрейна На полях Российского форума проведет ряд встреч с рядом российских официальных лиц во главе с г-ном Антуаном Кобиковым, советником президента России Владимира Путина.

Обе стороны рассмотрят пути и механизмы, доступные для расширения сотрудничества между крупными компаниями как в Москве, так и в Манаме, особенно после периода экономический застой и стагнация, которые преобладали из-за вспышки коронавирусной инфекции, - сообщает пресс-служба посольства Бахрейна в России.

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