Делегация Бахрейна прибыла в Россию для участия в ПМЭФ

15:35 Источник: НГ-Online

Фото предоставлено посольством Бахрейна в России

В Россию прибыла большая делегация из Королевства Бахрейн во главе с министром иностранных дел Бахрейна доктором Абдул Латифом бин Рашидом Аль Заяни. Делегация примет участие в мероприятиях 21-го Петербургского международного экономического форума, где министр иностранных дел Бахрейна На полях Российского форума проведет ряд встреч с рядом российских официальных лиц во главе с г-ном Антуаном Кобиковым, советником президента России Владимира Путина.

Обе стороны рассмотрят пути и механизмы, доступные для расширения сотрудничества между крупными компаниями как в Москве, так и в Манаме, особенно после периода экономический застой и стагнация, которые преобладали из-за вспышки коронавирусной инфекции, - сообщает пресс-служба посольства Бахрейна в России.

