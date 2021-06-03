0
0
79
НОВОСТИ

Басманный суд продлил до 12 месяцев срок ареста Фургала

16:00 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы еще на 1 месяц, а всего до одного года с момента задержания, продлил срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Ходатайство следствия о продлении Фургалу меры пресечения до 7 июля удовлетворено", - сказала собеседница агентства.

В ходе заседания защита экс-губернатора просила суд изменить ему меру пресечения на не связанную с лишением свободы, например домашний арест.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 03.06.2021
Правительство не рассматривает повышение НДФЛ - Силуанов
0
9
16:22 03.06.2021
Петр Толстой призвал отменить ЕГЭ и вернуться к традиционной системе образования
0
35
16:12 03.06.2021
Фильм Серебренникова "Петровы в гриппе" вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля
0
63
15:35 03.06.2021
Делегация Бахрейна прибыла в Россию для участия в ПМЭФ
0
104
15:32 03.06.2021
Власти округа Кинг первыми в США запретили использование технологии распознавания лиц - ТВ
0
131
15:12 03.06.2021
За время пандемии уровень качества образования в стране сильно упал – ректор РЭШ
0
156
15:00 03.06.2021
Обнуление доли доллара в ФНБ вызвано угрозой санкций со стороны США - Белоусов
0
199
14:32 03.06.2021
Песков назвал слова Зюганова о манипуляциях на выборах оскорбительными
0
234
14:12 03.06.2021
Вводить третий обязательный предмет для сдачи на ЕГЭ пока не планируется - Кравцов
0
186
14:00 03.06.2021
Необходимо запретить СМИ публиковать информацию о маньяках и стрельбе в школах - Милонов
0
226

Возврат к списку