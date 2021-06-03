Басманный суд продлил до 12 месяцев срок ареста Фургала

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы еще на 1 месяц, а всего до одного года с момента задержания, продлил срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Ходатайство следствия о продлении Фургалу меры пресечения до 7 июля удовлетворено", - сказала собеседница агентства.

В ходе заседания защита экс-губернатора просила суд изменить ему меру пресечения на не связанную с лишением свободы, например домашний арест.