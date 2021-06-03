Фильм Серебренникова "Петровы в гриппе" вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля
16:12 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" вошел в основную конкурсную программу 74-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщил в четверг генеральный директор и художественный руководитель фестиваля Тьерри Фремо на пресс-конференции в Париже.
"Фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" включен в основной конкурс фестиваля", - сказал Фремо. "Мы надеемся, что он сможет приехать в Канн, чтобы лично представить свою картину", - добавил он.
Фремо напомнил, что "предыдущий фильм Серебренникова "Лето" также участвовал в конкурсной программе фестиваля в 2018 году".
74-й Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу с 6 по 17 июля.
НОВОСТИ
- 16:32 03.06.2021
- Правительство не рассматривает повышение НДФЛ - Силуанов
- 16:22 03.06.2021
- Петр Толстой призвал отменить ЕГЭ и вернуться к традиционной системе образования
- 16:00 03.06.2021
- Басманный суд продлил до 12 месяцев срок ареста Фургала
- 15:35 03.06.2021
- Делегация Бахрейна прибыла в Россию для участия в ПМЭФ
- 15:32 03.06.2021
- Власти округа Кинг первыми в США запретили использование технологии распознавания лиц - ТВ
- 15:12 03.06.2021
- За время пандемии уровень качества образования в стране сильно упал – ректор РЭШ
- 15:00 03.06.2021
- Обнуление доли доллара в ФНБ вызвано угрозой санкций со стороны США - Белоусов
- 14:32 03.06.2021
- Песков назвал слова Зюганова о манипуляциях на выборах оскорбительными
- 14:12 03.06.2021
- Вводить третий обязательный предмет для сдачи на ЕГЭ пока не планируется - Кравцов
- 14:00 03.06.2021
- Необходимо запретить СМИ публиковать информацию о маньяках и стрельбе в школах - Милонов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать