Фильм Серебренникова "Петровы в гриппе" вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" вошел в основную конкурсную программу 74-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщил в четверг генеральный директор и художественный руководитель фестиваля Тьерри Фремо на пресс-конференции в Париже.

"Фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" включен в основной конкурс фестиваля", - сказал Фремо. "Мы надеемся, что он сможет приехать в Канн, чтобы лично представить свою картину", - добавил он.

Фремо напомнил, что "предыдущий фильм Серебренникова "Лето" также участвовал в конкурсной программе фестиваля в 2018 году".

74-й Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу с 6 по 17 июля.