Правительство не рассматривает повышение НДФЛ - Силуанов

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ не рассматривает повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ), заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ. По его словам, поступления от повышенной ставки НДФЛ на высокие доходы в 2021 г. могут составить около 100 млрд руб. вместо запланированных 60 млрд руб.

"НДФЛ мы не рассматриваем. Мы действительно сейчас приняли решение о направлении повышенного НДФЛ на сложные детские болезни. Кстати говоря, в этом году больше поступлений, чем 60 млрд., мы оцениваем, может, даже под 100 будет, поэтому нужно будет принимать решение об использовании этих дополнительных денег. Конечно, они пойдут на те же самые цели, нужно обговорить просто направление использования, какие болезни", - сказал Силуанов.