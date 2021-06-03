Прямая линия с Путиным в этом году будет, она уже готовится - Песков

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в 2021 году намерен провести традиционную прямую линию с гражданами, подготовка к этому мероприятию уже идет. Об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет, [подготовка] идет", - сказал представитель Кремля. На уточняющий вопрос о сроках Песков ответил, что прямая линия состоится "в этом году".