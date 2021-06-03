Против РФ и Белоруссии Западом используются элементы гибридной войны - Нарышкин
17:12 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Белоруссия не будут мириться с действиями Запада, который использует элементы гибридной войны против суверенитета обоих государств. Об этом заявил в четверг журналистам директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин по итогам совместной коллеги СВР РФ и КГБ Белоруссии.
"Это, конечно, все элементы гибридной войны, агрессивные действия. Термин "недружественные шаги" - очень мягкий", - сказал глава СВР.
Нарышкин назвал политику Запада "по-настоящему агрессивными действиями, которые направлены против суверенитета наших двух государств". "Конечно, мы с этим мириться не будем", - подчеркнул он.
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