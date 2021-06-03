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На каждый санкционный "щелчок по носу" в Госдуме предложили отвечать "подзатыльником"

17:40 03.06.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили ответить «серьёзным подзатыльником» на санкции. Российскому МИДу следует действовать жёстче. Вооружённые силы РФ достаточно сильны, чтобы защитить интересы страны.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв.

«Для МИДа очень большое поле деятельности. Бесконечное апеллирование к международному праву, стандарту — это слабоватая позиция. По ряду вооружений мы обладаем гораздо более сильными вооружёнными силами, чем у любого нашего оппонента. Поэтому нужно жёстко отстаивать, порой отмораживаясь, требовательно относиться к нашим партнёрам. Наша дипломатия должна быть такой же, как Сергей Кужугетович [Шойгу, министр обороны РФ — прим. ГМ]: настойчивой, патриотичной и достаточно жёсткой. У нас вполне достаточно аргументов, чтобы на каждый щелчок по носу отвечать серьёзным подзатыльником. Иначе мы провоцируем наших оппонентов к новым санкционным шагам».

Санкции создают риски для зарубежных инвесторов, несмотря на привлекательность вложения в российские проекты, отметил Гутенёв.

«Мы выгодный и интересный партнёр. Идёт негатив из-за непрекращающегося санкционного давления на нашу страну. Россия непривлекательна для иностранных влияний именно этим — политическим давлением. Наши зарубежные инвесторы видят риски, что по отношению к ним будет использовано давление в нарушение всех международных прав».

В 2020 году активность зарубежных инвесторов в России упала до уровня 2014 года. Кроме пандемии, на неё повлияла геополитика, следует из данных аудиторско-консалтинговой компании EY. Отмечается, что в 2019 году зарубежные инвесторы вложились в 191 проект в России, тогда как в 2020-м — в 141.

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