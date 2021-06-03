В течение 10 лет мир пройдет пик потребления нефти - Кудрин
18:10 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Я думаю, что пик потребления нефти мы пройдем в это десятилетие. Пик потребления угля в мире мы уже прошли. Нам, если и не через 10 лет, придется сокращать свои внешние доходы от нефти, то в течение 20 лет это будет серьезный вызов", - сказал Кудрин.
По его словам, чтобы справиться с этим вызовом, необходимо закладывать инвестиции в решение этой задачи уже сегодня.
"Поэтому надо инвестиции закладывать уже сегодня в то, чтобы через 10 лет мы могли ответить на это. В этом смысле новое правительство и новые подходы, они направлены и в части цифровизации экономики, и в части науки и инноваций. Может быть, с запозданием, надо было чуть раньше развернуться в этом направлении", - отметил глава Счетной палаты.
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