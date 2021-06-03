В течение 10 лет мир пройдет пик потребления нефти - Кудрин

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мир уже прошел пик потребления угля и пройдет пик потребления нефти в течение 10 лет, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



"Я думаю, что пик потребления нефти мы пройдем в это десятилетие. Пик потребления угля в мире мы уже прошли. Нам, если и не через 10 лет, придется сокращать свои внешние доходы от нефти, то в течение 20 лет это будет серьезный вызов", - сказал Кудрин.



По его словам, чтобы справиться с этим вызовом, необходимо закладывать инвестиции в решение этой задачи уже сегодня.



"Поэтому надо инвестиции закладывать уже сегодня в то, чтобы через 10 лет мы могли ответить на это. В этом смысле новое правительство и новые подходы, они направлены и в части цифровизации экономики, и в части науки и инноваций. Может быть, с запозданием, надо было чуть раньше развернуться в этом направлении", - отметил глава Счетной палаты.







