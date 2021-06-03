Киев готов вакцинировать жителей Донбасса и Крыма - Минздрав Украины
18:20 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным Минздрава, вакцина уже завезена, но привиться ей можно будет только в 10 пунктах на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. При этом пограничники будут пропускать туда только тех, кто получил уникальный идентификатор с подтверждением записи на прививку. Вакцинацию Минздрав обещает проводить вакциной CoronaVac ("Коронавак") производства китайской компании Sinovac Biotech ("Синовак биотек").
Украина начала вакцинацию от коронавируса одной из последних в Европе, только в конце февраля. Сейчас в стране применяют произведенный в Индии препарат Covishield ("Ковишилд"), а также вакцину CoronaVac, препараты "Пфайзер" и AstraZeneca-SKBio ("Астразенека - эс-кей-био") производства Южной Кореи.
Однако и в республиках Донбасса, и в российском Крыму кампания по вакцинации населения началась фактически с начала нового года препаратом "Спутник V", который Россия готова была предоставить и самой Украине, а также наладить ее производство на украинских мощностях. Однако Киев по политическим соображениям отказался от предложения и дожидался возможности получить вакцину из других стран.
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