Сбер провел панельную сессию об архитектуре постковидного мира

19:50

На XXIV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Сбер провел панельную сессию «Архитектура постковидного мира: технологии, экономика, общество».

Дискуссию открыли виртуальные ассистенты семейства Салют, которые представили модератора сессии – президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа и пригласили спикеров встречи: Максима Орешкина, помощника президента РФ; Джейкоба Френкеля, главу Банка Израиля (1991–2000 гг.), председателя правления JPMorgan Chase International (2009–2019 гг.); Фарида Закария, журналиста, политолога; Стивена Пинкера, профессора психологии Гарвардского университета.

Участники дискуссии обсудили, как пандемия уже изменила и продолжает менять нашу жизнь и профессиональную деятельность, социальные нормы и этические стандарты, роль государства, отношение к вопросам экологии и изменения климата и другие аспекты.

Как отметил Герман Греф, в последние годы государства во всем мире столкнулись с серьезнейшими вызовами, среди которых социальное расслоение, рост внутренних долгов граждан и внешнего долга, переход на «зеленые» технологии, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта. Пандемия ускорила эти тренды и привела к усилению роли государства как в экономике, так и в частной жизни. Вопрос в том, станет ли это «новой нормальностью» или окажется временным явлением, которое уйдет вместе с вирусом.

COVID-19 показал, что всему миру нужна «пожарная служба» – система быстрого реагирования на подобные кризисы. И, как подчеркнул Максим Орешкин, в нашей стране такая задача уже поставлена президентом РФ в послании Федеральному Собранию. В целом участники дискуссии согласились с тем, что усиление роли государства и рост социальных расходов являются долгосрочным трендом. Пока непонятно, удастся ли странам успешно решать новые задачи и отвечать на возросшие запросы общества в рамках действующих систем государственного менеджмента или придется кардинально менять всю управленческую конструкцию. Впрочем, других систем управления, доказавших свою эффективность, пока нет.

Альтернативой может стать «технокоммунизм» – уклад, при котором, благодаря технологиям больших данных и искусственного интеллекта, возможно обеспечить справедливое перераспределение ресурсов в интересах всего общества, что приведет к исчезновению многовековых конфликтов. Однако в ответе на вопрос, движется ли мир к технологическому коммунизму, мнения разделились практически поровну: «да» – 48,5%, «нет» – 51,5%.

В качестве важных постпандемийных трендов Герман Греф обозначил кардинальное ускорение цифровой трансформации, виртуализацию отношений, рост спроса на услуги кибербезопасности. Более того, мир переходит от продуктоцентричной бизнес-модели к клиентоцентричной – заточенной на предоставление максимальной ценности для конечного пользователя. Вся экономика превращается в экономику экосистем, и будущее – за открытыми экосистемами с множеством игроков, которые смогут обеспечить лучшее качество услуг.

«Ключевым преимуществом нашего времени является технология. А носитель технологии, по Вернадскому, – это ноосфера, то есть человек. Люди становятся главным капиталом на мировом пространстве, поэтому конкуренция за людей и для людей, за их комфорт и счастье, будет основным трендом в постпандемийном мире», – отметил Герман Греф.

«Также в ближайшие 10 лет нас ожидает конкуренция между странами за овладение полным технологическим стеком, которым сейчас обладает лишь одна страна – Китай, – добавил он. – И у России есть шанс сохранить свою технологическую независимость в цифровом мире, потому что мы одна из трех стран в мире, у которой есть свои поисковики, социальные сети и картографические бизнесы. Практически полный набор технологий, который есть у России, позволяет нам развивать свои экосистемы и успешно конкурировать с глобальными экосистемами».

«Я оптимист и думаю, у нас в России хорошее будущее, – прогнозирует Герман Греф. – Я думаю, что люди точно найдут способ адаптировать сегодняшнюю систему государственного управления и общественного устройства под новые вызовы. А такие дискуссии, как эта, всех нас приближают к пониманию того, что ответов на многие вопросы пока не существует, и помогают найти грань между имеющимися ответами и тем пространством, где ответов нет ни у кого. И здорово, что есть пространство, в котором ответов нет ни у кого: именно в этом пространстве можно быть лидерами».



