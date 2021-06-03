Андрей Воробьев на ПМЭФ-2021 договорился о новых инвестициях в экономику Подмосковья
19:55 03.06.2021
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Фото пресс-службы правительства
Московской области
Компания «ПСК Фарма» с участием капитала из Индии планирует вложить 3 млрд руб. в строительство II очереди научно-производственного комплекса в ОЭЗ «Дубна», где будут выпускать препараты для лечения онкологических и сложных заболеваний. К I кварталу 2023 года дополнительно создадут более 200 рабочих мест.
«Региональное правительство оказывает всяческую поддержку – сопровождает по принципу «одного окна», помогает в приобретении производственного оборудования, компенсирует затраты на инфраструктуру. А главное – в Московской области построены экономические зоны и технопарки. В них действуют льготы по налогам для резидентов, доступны точки подключения к коммунальным сетям, оказываются консультационные услуги», – сказал президент ГК «Рус Биофарм» Пуния Сатия Карм.
В городском округе Домодедово построят оптово-распределительный центр по хранению, переработке и упаковке сельскохозяйственной продукции. К осени 2026 года компания «Трио-Инвест» создаст порядка 400 рабочих мест, вложит свыше 10 млрд руб.
Соглашение с «Гринфилдс-АГРО» – строительство теплиц в Наро-Фоминском г.о. Здесь будут выращивать клубнику, малину, ежевику, голубику. Инвестиции – 1 млрд руб., будет создано 175 постоянных и 600 сезонных рабочих мест.
«Мы выбрали Подмосковье, потому что климат идеально подходит для выращивания ягод. Также важно, что тут хорошо развита логистическо-транспортная инфраструктура, а это необходимо для оперативной доставки свежей ягоды покупателям. Кроме того, в Московской области действует система льготного налогообложения для сельскохозяйственных предприятий», – рассказал учредитель «Гринфилдс Агро» Павел Тимошенко.
Заключен меморандум с Фондом «НИР», «Агрохолдингом «Мираторг» и правительством Брянской области о совместной реализации проектов в сфере селекции и генетики сельскохозяйственных животных. Загорский трубный завод в Сергиево-Посадском городском округе в 2023 построит металлургический комплекс, будут выпускать бесшовные трубы. Их планируют поставлять таким компаниям, как «Газпром» и «Роснефть».
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