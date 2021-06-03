Андрей Воробьев на ПМЭФ-2021 договорился о новых инвестициях в экономику Подмосковья

19:55

Фото пресс-службы правительства

Московской области



Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на ПМЭФ-2021 подписал ряд соглашений с крупными российскими и иностранными компаниями по реализации проектов в сфере фармацевтики, сельского хозяйства и промышленного производства.

Компания «ПСК Фарма» с участием капитала из Индии планирует вложить 3 млрд руб. в строительство II очереди научно-производственного комплекса в ОЭЗ «Дубна», где будут выпускать препараты для лечения онкологических и сложных заболеваний. К I кварталу 2023 года дополнительно создадут более 200 рабочих мест.

«Региональное правительство оказывает всяческую поддержку – сопровождает по принципу «одного окна», помогает в приобретении производственного оборудования, компенсирует затраты на инфраструктуру. А главное – в Московской области построены экономические зоны и технопарки. В них действуют льготы по налогам для резидентов, доступны точки подключения к коммунальным сетям, оказываются консультационные услуги», – сказал президент ГК «Рус Биофарм» Пуния Сатия Карм.

В городском округе Домодедово построят оптово-распределительный центр по хранению, переработке и упаковке сельскохозяйственной продукции. К осени 2026 года компания «Трио-Инвест» создаст порядка 400 рабочих мест, вложит свыше 10 млрд руб.

Соглашение с «Гринфилдс-АГРО» – строительство теплиц в Наро-Фоминском г.о. Здесь будут выращивать клубнику, малину, ежевику, голубику. Инвестиции – 1 млрд руб., будет создано 175 постоянных и 600 сезонных рабочих мест.

«Мы выбрали Подмосковье, потому что климат идеально подходит для выращивания ягод. Также важно, что тут хорошо развита логистическо-транспортная инфраструктура, а это необходимо для оперативной доставки свежей ягоды покупателям. Кроме того, в Московской области действует система льготного налогообложения для сельскохозяйственных предприятий», – рассказал учредитель «Гринфилдс Агро» Павел Тимошенко.

Заключен меморандум с Фондом «НИР», «Агрохолдингом «Мираторг» и правительством Брянской области о совместной реализации проектов в сфере селекции и генетики сельскохозяйственных животных. Загорский трубный завод в Сергиево-Посадском городском округе в 2023 построит металлургический комплекс, будут выпускать бесшовные трубы. Их планируют поставлять таким компаниям, как «Газпром» и «Роснефть».