В результате двух взрывов в Кабуле погибли восемь человек - СМИ
20:10 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их данным, около 13:45 по местному времени (12:15 мск) сработало установленное на автомобиле самодельное взрывное устройство, в результате чего четверо погибли и еще четверо получили ранения.
Спустя примерно четыре часа в другом районе столицы взорвался пассажирский автобус. Жертвами нападения стали четыре человека, еще пятеро получили ранения.
На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.
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