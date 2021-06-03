В столице запустят новый кадровый проект «Московская техническая школа»

20:54

На Петербургском международном экономическом форуме мэром Москвы Сергеем Собяниным, генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой и председателем государственной корпорации развития России «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в рамках поддержки проекта «Московская техническая школа» (МТШ).



Соглашение предусматривает создание на базе вузов и научных организаций сети центров технологических и производственных компетенций (ЦТПК), оснащенных современной инженерной и технологической инфраструктурой, для подготовки и переподготовки кадров под запросы промышленности Москвы. Первым направлением станет ЦТПК «Технологии связи».



В рамках цифровой платформы МТШ предприятия будут направлять заявки на подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров. Далее подбирается образовательный партнер, разрабатывается или корректируется существующая образовательная программа под исходный запрос. Ожидается, что производительность сотрудника, прошедшего обучение по программе, повысится более чем на 20%.



Отмечается, что партнеры проекта смогут претендовать на получение субсидий из московского бюджета для переподготовки кадров - максимум 120 тыс. руб. на обучение одного сотрудника.