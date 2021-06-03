В столице запустят новый кадровый проект «Московская техническая школа»
20:54 03.06.2021
Соглашение предусматривает создание на базе вузов и научных организаций сети центров технологических и производственных компетенций (ЦТПК), оснащенных современной инженерной и технологической инфраструктурой, для подготовки и переподготовки кадров под запросы промышленности Москвы. Первым направлением станет ЦТПК «Технологии связи».
В рамках цифровой платформы МТШ предприятия будут направлять заявки на подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров. Далее подбирается образовательный партнер, разрабатывается или корректируется существующая образовательная программа под исходный запрос. Ожидается, что производительность сотрудника, прошедшего обучение по программе, повысится более чем на 20%.
Отмечается, что партнеры проекта смогут претендовать на получение субсидий из московского бюджета для переподготовки кадров - максимум 120 тыс. руб. на обучение одного сотрудника.
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