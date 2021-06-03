По факту гибели трех детей в Воронежской области возбуждено уголовное дело

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех детей в недостроенном дачном доме в селе Копанище Воронежской области. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СКР.



"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в распространенном сообщении.



