В ближайшее время наградят учителей казанской школы, где произошла трагедия - Кравцов

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учителя казанской школы, в которой произошла трагедия, будут представлены к наградам в ближайшее время. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в интервью радиостанции "Эхо Москвы" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



"Сегодня мы максимально делаем все, чтобы помочь семьям, школьникам, пострадавшим. Но самый главный вывод - что учителя герои. <...> В ближайшее время - уверен, что, соответственно, будут представлены к наградам", - сказал он.



Ранее президент РФ Владимир Путин отметил мужество, с которым взрослые и дети вели себя во время трагедии, и попросил внести предложения о представлении к государственным наградам учителей и других сотрудников гимназии.



