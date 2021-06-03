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В ближайшее время наградят учителей казанской школы, где произошла трагедия - Кравцов

22:10 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учителя казанской школы, в которой произошла трагедия, будут представлены к наградам в ближайшее время. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в интервью радиостанции "Эхо Москвы" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сегодня мы максимально делаем все, чтобы помочь семьям, школьникам, пострадавшим. Но самый главный вывод - что учителя герои. <...> В ближайшее время - уверен, что, соответственно, будут представлены к наградам", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил мужество, с которым взрослые и дети вели себя во время трагедии, и попросил внести предложения о представлении к государственным наградам учителей и других сотрудников гимназии.

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