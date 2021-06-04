Дания аннулировала разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

09:00 Источник: Известия

Совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании не стал подтверждать разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает датский оператор транспортной системы Energinet.

«12 июля 2019 года датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. 31 мая 2021 года апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте датского оператора.

Аннулирование соответствующего разрешения объясняется недостаточной степенью изученности вопроса о строительстве газопровода по части защиты дикой природы на этапе прокладки трубы. Однако одобрение экологов проект получил еще в 2019 году, и работы по строительству объекта ведутся, но в связи с заключением датского совета их придется приостановить.

Разрешение на строительство Baltic Pipe было выдано с уточнением, согласно которому необходимо провести комплекс мер по обеспечению качественных условий для животных, проживающих в районе прокладки газопровода.

Однако, как сообщили в экологическом совете, все эти меры должны были быть проработаны еще до непосредственной выдачи разрешения экологов.

В этот же день, 3 июня, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал приостановление строительства Baltic Pipe поговоркой: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь».

Российский сенатор добавил, что теперь внимание Польши в отношении проекта «Северный поток – 2» будет ослаблено.

Газопровод Baltic Pipe между Данией и Польшей планировалось запустить в 2022 году. Варшава продвигала его в качестве замены российско-немецкого проекта «Северный поток – 2», проходящего по дну Балтийского моря. Известия