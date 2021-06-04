09:05 Источник: Эхо Москвы

Политик Дмитрий Гудков вышел на свободу. Его отпустили из изолятора временного содержания без избрания меры пресечения.

Гудкова освободили после того, как истек предельно допустимый срок его задержания – 48 часов. С политика при этом взяли обязательство о явке в суд или на допрос. По словам оппозиционера, он остался подозреваемым по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана.

Этот же статус не изменился и у тети Гудкова – Ирины Ермиловой. Хотя накануне Тверской суд Москвы также отказался избрать ей меру пресечения: доводы следствия, просившего запретить Ермиловой определенные действия, инстанция сочла несостоятельными. По словам адвоката Ермиловой Анастасии Саморуковой, с родственницей Гудкова сегодня будут проводить следственные действия, она находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, Гудкова и Ермилову подозревают в неуплате долга почти на 1 млн рублей. Речь идет об аренде помещения компанией, которую возглавляла тетя политика – несколько лет назад фирма обанкротилась. Потерпевшим выступает столичный департамент городского имущества. Гудков и Ермилова, между тем, свою вину отрицают.

Между тем адвокаты Гудкова ранее сообщали, что следователь пытался взять у политика образцы слюны для проверки на причастность к некоему преступлению – какому именно, не уточняется. Эхо Москвы