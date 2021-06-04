Дмитрий Гудков вышел на свободу
09:05 04.06.2021 Источник: Эхо Москвы
Политик Дмитрий Гудков вышел на свободу. Его отпустили из изолятора временного содержания без избрания меры пресечения.
Гудкова освободили после того, как истек предельно допустимый срок его задержания – 48 часов. С политика при этом взяли обязательство о явке в суд или на допрос. По словам оппозиционера, он остался подозреваемым по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана.
Этот же статус не изменился и у тети Гудкова – Ирины Ермиловой. Хотя накануне Тверской суд Москвы также отказался избрать ей меру пресечения: доводы следствия, просившего запретить Ермиловой определенные действия, инстанция сочла несостоятельными. По словам адвоката Ермиловой Анастасии Саморуковой, с родственницей Гудкова сегодня будут проводить следственные действия, она находится под подпиской о невыезде.
По версии следствия, Гудкова и Ермилову подозревают в неуплате долга почти на 1 млн рублей. Речь идет об аренде помещения компанией, которую возглавляла тетя политика – несколько лет назад фирма обанкротилась. Потерпевшим выступает столичный департамент городского имущества. Гудков и Ермилова, между тем, свою вину отрицают.
Между тем адвокаты Гудкова ранее сообщали, что следователь пытался взять у политика образцы слюны для проверки на причастность к некоему преступлению – какому именно, не уточняется. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 13:32 03.06.2021
- В России похитили военный комплекс весом 72 тонны - СМИ
- 20:10 02.06.2021
- Эксперты из Германии подсчитали американские ядерные авиабомбы в Европе и Турции
- 09:20 02.06.2021
- В Судане заявили о намерении пересмотреть соглашение с Россией по морской базе
- 23:30 01.06.2021
- Пентагон изучает ситуацию с вероятной утечкой данных о ядерном оружии США в Европе
- 18:00 01.06.2021
- «Курганмашзавод» оказал техподдержку в проведении всеармейского конкурса «Суворовский натиск»
- 13:05 31.05.2021
- В ЗВО создадут до 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия НАТО - Шойгу
- 14:06 30.05.2021
- Истребителю пятого поколения Су-57 готовят обновления
- 11:32 28.05.2021
- Позиции азербайджанских ВС в Нахичевани обстреляны, есть раненый - Минобороны Азербайджана
- 19:20 27.05.2021
- Армия РФ должна быть компактной, но эффективной - Путин
- 21:23 26.05.2021
- "Иду на МАКС": вместе с билетами на главное аэрошой страны можно будет купить уникальную брендовую экипировку
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать