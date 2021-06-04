Путин подписал закон о временном запрете избираться причастным к экстремизму

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий временный запрет избираться на выборные должности для лиц, причастных к организациям, которые признаны судом экстремистскими или террористическими. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону претендовать на выборные должности учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут в течение пяти лет с момента вынесения судом решения об их запрете или ликвидации, а сотрудники таких организаций и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, - в течение трех лет.