Закон об иноагентах не преследует цели закрытия СМИ - Кремль

13:05 Источник: Интерфакс

Действующее в России законодательство об иностранных агентах не имеет цели закрытия СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такой цели, закрытия СМИ не преследуется. Закон имеет целью идентификацию иностранного агента, это то, что делают очень многие страны",- сказал Песков журналистам в пятницу.

Отвечая на вопрос, грозят ли уголовные дела журналистам СМИ, признанных иноагентами в РФ, Песков сказал, что такого не произойдет, "если строго следовать букве закона".

Пресс-секретарь президента также заявил, что закрытие интернет-издания VTimes, признанного ранее иностранным агентом, обусловлено экономическими причинами.

"СМИ особенно наши новые, быстро открываются и быстро закрываются - это постоянная история и постоянный процесс. Конечно, всегда жалко, когда журналистские коллективы вынуждены прекращать свою работу, но мы не сомневаемся, что талантливый журналистский коллектив всегда найдет место", сказал он.

"Как таковые, иностранные агенты не получают запрета на работу в качестве СМИ. Они могут сталкиваться с нежеланием спонсоров давать деньги, но это не та сфера, которая касается нас", - отметил Песков.

Он считает, что закон об иностранных агентах направлен на защиту национальных интересов.

"Безусловно, это защита национальных интересов", - сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли этот закон защитой национальных интересов и оправдан ли он.

Он отметил, что принцип этого закона абсолютно оправдан. "И здесь не нужно ничего усложнять", - сказал Песков.

Он добавил, что если информацию готовит СМИ, которое получает финансирование из-за рубежа, то страна должна его маркировать. "Чтобы потребитель информации в стране понимал, что это идет из-за рубежа", - сказал он, заметив, что из-за рубежа в последнее время чаще всего идет недоброжелательная информация.

"Ничего здесь сложного нет. В остальном есть закон о СМИ, который предоставляет иностранным СМИ равный доступ ко всему - наравне с российскими журналистами", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что сейчас, когда особо даже не пытаются "прикрыться нормами дипломатии и приличиями" в плане вмешательства во внутренние дела, то методы защиты национальных интересов оправданы.