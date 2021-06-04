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Попытки заблокировать газопровод Baltic Pipe опасны для Польши и Украины - польский МИД

13:20 04.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши считают опасными попытки заблокировать строительство газопровода Baltic Pipe. Об этом заявил в пятницу в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач.

По его словам, правительство Польши получило информацию о том, что датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов не подтвердил разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe. Основанием для аннулирования разрешения стала недостаточная изученность вопроса о защите дикой природы во время прокладки трубы. Одобрение экологов проект получил еще в 2019 году, и работы по строительству газопровода идут уже полным ходом. Теперь они будут приостановлены.

"Мы постараемся как можно скорее выяснить, в чем дело, - сказал Пшидач. - Часто за экологической тематикой могут скрываться другие интересы". "Попытки заблокировать Baltic Pipe опасны для Польши, Украины и соседних стран", - указал он, подчеркнув, что Польша заботится не только о своих интересах, но хочет быть поставщиком для других государств.

"В интересах Польши и Центральной Европы завершить этот проект как можно скорее, - отметил заместитель министра. - Рассчитываем на благосклонность датского правительства".

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