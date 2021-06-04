«Роснефть» и Baker Hughes будут сотрудничать в сфере углеродного менеджмента

13:17

Компании «Роснефть» и Baker Hughes на XXIV Петербургском международном экономическом форуме подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере углеродного менеджмента. Они намерены совместно вести разработку, тестирование и внедрение передовых производственных технологических решений в соответствующей области. Предполагается, что компании оценят потенциал применения технологий и оборудования для обнаружения, измерения, оценки и сокращения эмиссии парниковых газов, прежде всего, метановых выбросов на производственных объектах «Роснефти».

Внедрение низкоуглеродных технологий Baker Hughes позволит повысить эффективность энергетического бизнеса российского нефтяного мейджора, например, в сфере бурения и нефтесервиса, цифровых решений с использованием искусственного интеллекта, а также технологий повышения энергоэффективности. Участники соглашения также рассмотрят возможность использования альтернативных источников энергии, в том числе, водорода.

Предполагается, что совместные низкоуглеродные разработки и технологии могут быть использованы при выполнении масштабного проекта "Роснефти" «Восток Ойл» на севере Красноярского края.