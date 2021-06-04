Координатор отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов: «Островки безопасности» для потерявшихся людей должны появиться в метро и на вокзалах

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Проект «Островки безопасности» нужно распространить на метрополитен, автовокзалы и в парки отдыха, считает координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, по мнению которого, это поможетнайти сотни и даже тысячи пропавших. «Островки безопасности» в магазинах – это хорошо. Мы несколько лет отдали, чтобы они появились. Но это только первый шаг. Для дезориентированных людей метро и вокзалы – это источник повышенной опасности. Человек может сесть и уехать в неизвестном направлении, потом будет трудно его искать. Поэтому «Островки» обязательно нужны в метро и на вокзалах», — считает Леонов.

«Островки безопасности» - специальные зоны с оранжевым знаком, который является ориентиром для заблудившихся людей. Человек, который остался у этой метки может обратиться за помощью специалистов. Первые «Островки безопасности» появились в 2018 году в сети продуктовых магазинов, за это время они помогли вернуть домой более 2000 человек.

Более 50000 человек, работающих в московских магазинах, прошли обучение по специальному курсу «Лизы Алерт», благодаря которому они теперь умеют определять дезориентированного человека среди посетителей магазина и оказывать правильную помощь.