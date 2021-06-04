«Росатом» и «Морсвязьспутник» займутся цифровизацией Арктики
14:50 04.06.2021
На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АО «Атомэнергопром» (предприятие госкорпорации «Росатом») и ФГУП «Морсвязьспутник». Подписи под документом поставили заместитель директора АО «Атомэнергомром» Екатерина Ляхова и генеральный директор ФГУП «Морсвязьспутник» Андрей Куропятников.
Соглашение направлено на развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества с целью создания цифровой инфраструктуры связи для северных широт, формирование цифровой экосистемы Северного морского пути, в том числе создание инфраструктуры арктических центров обработки данных (ЦОД). Основой для реализации проектов станет сооружаемая трансарктическая магистральная подводная волоконно-оптическая линия связи (ПВОЛС), которая будет проходить от Мурманска до Владивостока и иметь точки выхода вдоль Северного морского пути и Дальневосточного побережья РФ.
«Росатом обеспечивает развитие стратегически важного направления – Северный морской путь. Мы планируем строить в арктической зоне ЦОДы, для которых совершенно необходимо будет использование ресурсов высокоскоростной ПВОЛС. Подписано соглашение, которое декларирует наши намерения быть партнером компании «Морсвязьспутник» при коммерциализации мощности ПВОЛС на российском и зарубежных рынках, а также поддержит развитие портовой инфраструктуры на трассе Северного морского пути», – прокомментировала Екатерина Ляхова.
Совместная работа специалистов ФГУП «Морсвязьспутник», Госкорпорации «Росатом» и АО «Атомэнергопром» будет направлена на решение масштабных, технически сложных задач по созданию цифровой инфраструктуры в рамках реализации проекта, получившего название «Полярный экспресс», по строительству уникальной подводной трансарктической волоконно-оптической линии связи по маршруту Мурманск-Владивосток.
«Я уверен, что высокая отраслевая экспертиза госкорпорации «Росатом» поможет нам реализовать стратегические цели по цифровизации побережья Арктики и Дальнего Востока России, что способствует выполнению указа президента РФ «О стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», включая, в том числе, развитие сберегающих технологий и технологий создания инфраструктуры центров обработки данных», – обозначил перспективы сотрудничества Андрей Куропятников.
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